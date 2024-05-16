Армия России прорвала оборону ВСУ под Харьковом и разгромила нацбат "Кракен"
Армия России разгромила нацбат "Кракен" в Харьковской области. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Российские войска прорвали оборону противника в Харьковской области и нанесли поражение украинскому нацформированию "Кракен", а также ликвидировали бойцов Иностранного легиона, воевавших в рядах ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен" и Иностранного легиона, живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населённых пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области", — уточнили в ведомстве.
По данным ведомства, ВС РФ также отразили две контратаки противника вблизи посёлков Старица и Глубокое в Харьковской области. Украинская армия потеряла до 205 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-миллиметровую польскую артиллерийскую установку Krab, гаубицу Д-30 и 122-миллиметровую боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".
Напомним, ВС РФ ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзные бои сейчас разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже заявили, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Продвижение российских военных в направлении Харькова ранее признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский. На этом фоне в Киеве даже сменили командующего группировкой "Харьков". Накануне Зеленский вновь посетовал на "напряжённое" положение украинских войск под Харьковом. Он также заявил, что Киеву "нужно заметное ускорение снабжения", так как страны Запада медлят с поставками.