Армия России прорвала оборону ВСУ под Харьковом и разгромила нацбат "Кракен" 16 мая, 10:36 Армия России разгромила нацбат "Кракен" в Харьковской области. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска прорвали оборону противника в Харьковской области и нанесли поражение украинскому нацформированию "Кракен", а также ликвидировали бойцов Иностранного легиона, воевавших в рядах ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен" и Иностранного легиона, живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населённых пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области", — уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, ВС РФ также отразили две контратаки противника вблизи посёлков Старица и Глубокое в Харьковской области. Украинская армия потеряла до 205 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-миллиметровую польскую артиллерийскую установку Krab, гаубицу Д-30 и 122-миллиметровую боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".

Авторы Татьяна Миссуми