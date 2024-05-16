Армия России сравняла с землёй логово элитного украинского нацбата "Сонечко"*
ВС РФ поразили пункт временной дислокации нацформирания ГУР Украины "Сонечко"*
Украинские военные. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Подразделения группировки войск "Днепр" разгромили логово "элитного" нацистского формирования Главного управления разведки Минобороны Украины "Сонечко"*. В ходе боёв в Запорожской области ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и четыре автомобиля, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражён пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко"* ГУР МО Украины и иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах", — сказано в сводке МО о ходе СВО.
В оборонном ведомстве отметили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нестерянка и Пятихатки.
Тем временем Российская армия ведёт активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзные бои, в частности, разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже констатировали, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Продвижение российских военных в направлении Харькова ранее признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский. На этом фоне в ВСУ даже сменили командующего группировкой "Харьков". А Зеленский вновь посетовал на "напряжённое" положение украинских войск под Харьковом.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.