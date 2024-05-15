ВСУ перебросили под Харьков элитный спецназ "Лють"
ТАСС: ВСУ перебросили на Харьковское направление элитный спецназ "Лють"
Украинское командование перебросило элитную штурмовую бригаду Нацполиции "Лють" на Харьковское направление из-под Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
"Бригада "Лють" переброшена из-под Часова Яра на Волчанское направление", — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем ВСУ начали переброску военнослужащих учебных частей и центров, находящихся в Красном Лимане и Днепропетровске, на фронт в Харьковскую область. Кроме того, для отправки на передовую с блокпостов поснимали полицейских и солдат территориальной обороны.
Напомним, что Российская армия ведёт активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзные бои, в частности, разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже констатировали, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Продвижение российских военных в направлении Харькова ранее признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский. На этом фоне в Киеве даже сменили командующего группировкой "Харьков". Накануне Зеленский вновь посетовал на "напряжённое" положение украинских войск под Харьковом. Он также заявил, что Киеву "нужно заметное ускорение снабжения", так как страны Запада медлят с поставками.
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