ВСУ перебросили под Харьков элитный спецназ "Лють"

Украинское командование перебросило элитную штурмовую бригаду Нацполиции "Лють" на Харьковское направление из-под Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Вместе с тем ВСУ начали переброску военнослужащих учебных частей и центров, находящихся в Красном Лимане и Днепропетровске, на фронт в Харьковскую область. Кроме того, для отправки на передовую с блокпостов поснимали полицейских и солдат территориальной обороны.