Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 10:53

Российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

Российские бойцы поразили склад хранения безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в субботу, 18 мая.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также склад хранения безэкипажных катеров", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 134 населённых пунктах.

Военно-морской флот уничтожил 25 катеров ВСУ в Чёрном море
Военно-морской флот уничтожил 25 катеров ВСУ в Чёрном море

А ранее Life.ru писал, что российские военные уничтожили дивизион ЗРК Patriot в зоне СВО. Бойцы ВС России поразили также склады с боекомплектом и авиационную технику на пяти украинских аэродромах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров