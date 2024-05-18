Российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

Российские бойцы поразили склад хранения безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в субботу, 18 мая.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также склад хранения безэкипажных катеров", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 134 населённых пунктах.