Военно-морской флот уничтожил 25 катеров ВСУ в Чёрном море ВС РФ уничтожили 123 БПЛА и 25 безэкипажных катеров ВСУ в Крыму и на Кубани 17 мая, 12:49 25 катеров ВСУ уничтожено за сутки в Чёрном море. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российские военные за сутки уничтожили более ста украинских беспилотников над Крымом и Краснодарским краем, а также подорвали 23 безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"За последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских БПЛА самолётного типа. Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Чёрного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров", — уточнили в ведомстве.

Также сообщалось, что с 11 по 17 мая Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. В частности, поражены командные пункты, аэродромы, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, а также цеха по производству дронов и морских беспилотников.

Авторы Татьяна Миссуми