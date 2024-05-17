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Военно-морской флот уничтожил 25 катеров ВСУ в Чёрном море

ВС РФ уничтожили 123 БПЛА и 25 безэкипажных катеров ВСУ в Крыму и на Кубани

17 мая, 12:49
25 катеров ВСУ уничтожено за сутки в Чёрном море. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

25 катеров ВСУ уничтожено за сутки в Чёрном море. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российские военные за сутки уничтожили более ста украинских беспилотников над Крымом и Краснодарским краем, а также подорвали 23 безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"За последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских БПЛА самолётного типа. Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Чёрного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров", — уточнили в ведомстве.

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Также сообщалось, что с 11 по 17 мая Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. В частности, поражены командные пункты, аэродромы, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, а также цеха по производству дронов и морских беспилотников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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