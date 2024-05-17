Сбылся страшный сон Сырского о наступлении Армии России под Харьковом. Взято ещё 12 сёл

Российские войска "Север" в ходе наступления в Харьковской области освободили за неделю населённые пункты Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО на Украине.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населённых пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.