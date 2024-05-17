Сбылся страшный сон Сырского о наступлении Армии России под Харьковом. Взято ещё 12 сёл
Армия РФ за неделю освободила 12 населённых пунктов в Харьковской области
Российские войска "Север" в ходе наступления в Харьковской области освободили за неделю населённые пункты Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО на Украине.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населённых пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.
Согласно данным МО РФ, потери украинских сил составили до 1175 бойцов, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин РСЗО, в том числе шесть чешских боевых машин РСЗО Vampire, 26 орудий полевой артиллерии, а также пять боевых машин ЗРК "Бук" и "Стрела-10".
Всего несколькими часами ранее главком ВСУ Александр Сырский предупреждал об опасности захода российских войск в тыл ВСУ в Харьковской области. Он заявил, что Россия растянула линию фронта на 70 километров, чтобы заставить украинское военное руководство использовать свои резервы. Но президент РФ объяснил, что это не совсем так. Отвечая на вопрос корреспондента Life.ru в Харбине, Путин заявил, что у Российской армии нет планов по взятию Харькова. Он также указал на вину киевского режима в том, что на севере Незалежной возросла интенсивность боевых действий — таким образом Россия ответила на постоянные обстрелы своих мирных городов, приступив к созданию "санитарной зоны", о которой российский лидер говорил в марте.
VK / Минобороны РФ