"Сам упадёт нам в руки": Военный эксперт объяснил слова Путина о взятии Харькова

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о том, что Армия России не собирается брать Харьков, мог иметь в виду то, что вокруг города будут созданы такие условия, из-за которых украинские войска сами решат его не оборонять. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Что касается слов президента Путина о том, что мы не собираемся брать Харьков, то мы, скорее всего, и не собирались его брать. Я полагаю, мы должны создать такие условия, когда он сам упадёт нам в руки, то есть блокировать его слева, справа, прекратить возможность подвоза туда боеприпасов, вооружения и, самое главное, личного состава, а также полностью захватить господство в небе. То есть создать условия, при которых оборонять город будет невыгодно и он будет сдан на милость победителя", — объяснил офицер.

Собеседник Life.ru отметил, что на Харьковском направлении сложилась по-настоящему опасная для ВСУ ситуация, особенно это касается города Волчанска и села Липцы. Российская армия продолжает наступление по сходящимся линиям, которые грозят противнику попаданием в большой котёл. Это вынуждает главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского оставлять защитные рубежи не до конца оборудованными, тогда как украинские войска продолжают терять людей и технику в огромных количествах.