"Мы ослепли!": ВСУ застала врасплох "невидимая" Армия России из-за сбоя Starlink в день наступления WР узнала о выходе из строя Starlink у ВСУ в день наступления РФ под Харьковом 17 мая, 10:43 В ВСУ назвали причины своего поражения под Харьковом. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные не смогли дать отпор российским войскам, активно наступающим в Харьковской области, в том числе потому, что внезапно перестали работать терминалы Starlink 10 мая. Об этом сообщает Washington Post.



"В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они ещё работали", — рассказал американской газете командир украинского подразделения дронов 125-й бригады с позывным Артист.

Военнослужащий ВСУ также пожаловался, что практически нечем отвечать российским военным: почти не осталось боевой техники и снарядов. Кроме того, нет возможности закрепиться на линии обороны, так как Российская армия постоянно обстреливает вражеские позиции и ведёт активное наступление.

Авторы Татьяна Миссуми