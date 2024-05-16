Колонны бронетехники ВСУ становятся пеплом после налёта российской авиации по пути к Харькову

Воздушно-космические силы (ВКС) стали активнее наносить удары по колоннам с бронетехникой и живой силой, которые ВСУ подтягивают с разных направлений в Харьковскую область. Бои за Волчанск продолжаются и "начинается работа" по освобождению Липцов, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Сильно активизировались наши Вооружённые силы, в том числе и ВКС, в части нанесения ударов по позициям и по местам дислокации, и в том числе по той помощи, которая идёт именно со стороны разных направлений. Украинские фашисты подтягивают все свои резервы с разных направлений, и вот эти удары ВКС приходятся прежде всего по тем колоннам, по тем установкам, которые сейчас подтягиваются на помощь так называемым защитникам", — рассказал чиновник в эфире Первого канала.