Колонны бронетехники ВСУ становятся пеплом после налёта российской авиации по пути к Харькову
Ганчев рассказал, что ВКС РФ атакуют идущие в Харьковскую область колонны ВСУ
Украинская военная техника после "встречи" с российской. Обложка © Минобороны РФ
Воздушно-космические силы (ВКС) стали активнее наносить удары по колоннам с бронетехникой и живой силой, которые ВСУ подтягивают с разных направлений в Харьковскую область. Бои за Волчанск продолжаются и "начинается работа" по освобождению Липцов, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Сильно активизировались наши Вооружённые силы, в том числе и ВКС, в части нанесения ударов по позициям и по местам дислокации, и в том числе по той помощи, которая идёт именно со стороны разных направлений. Украинские фашисты подтягивают все свои резервы с разных направлений, и вот эти удары ВКС приходятся прежде всего по тем колоннам, по тем установкам, которые сейчас подтягиваются на помощь так называемым защитникам", — рассказал чиновник в эфире Первого канала.
По его словам, Российская армия стремительно продвигается вглубь обороны ВСУ, используя новую тактику. Укреплённые позиции противника попадаются нашим бойцам, но оборонительные сооружения вокруг Харькова, по всей видимости, делались не на все выделенные из казны деньги, заметил Ганчев. Он также обратил внимание на то, что ВСУ вернулись к своей излюбленной тактике — размещают огневые позиции в жилых кварталах Харькова, чтобы прикрыться гражданскими как живым щитом. За это они тоже ответят после освобождения региона, предупредил он.
Напомним, войска России ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. На Украине уже заявили, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Продвижение Российской армии в направлении Харькова признали Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский. На этом фоне в ВСУ даже сменили командующего группировкой "Харьков". А Зеленский вновь посетовал на "напряжённое" положение украинских войск на этом участке фронта.