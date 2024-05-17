Главком Сырский впал в отчаяние из-за угрозы захода Армии России в тыл ВСУ под Харьковом

Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский рассказал, что в Харьковской области существует опасность захода российских войск в тыл ВСУ. По его мнению, Россия растянула линию фронта, чтобы заставить украинское военное руководство использовать свои резервы.

"Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва наших войск. Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска с последующим выходом в Белый Колодец и развёртыванием наступления в тыл наших войск", — пишет в "Телеграме" украинский главнокомандующий.

По сведениям Сырского, российское командование усилило группировку войск "Север", включив в её состав боевые части 6-й армии, 11-го и 44-го армейских корпусов. Он заявил, что Армия РФ начала наступление раньше, заметив переброску сил ВСУ. Прорвать оборону ВС России пока не смогли из-за сопротивления ВСУ, но "впереди будут тяжёлые бои, и враг к этому готовится", говорит главком.

Он приказывает предпринять меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российских войск. Для этого Сырский призывает украинских военных удерживать занимаемые рубежи, а также пытаться остановить русских ударами авиации, ракетных систем, огнём артиллерии и танков.