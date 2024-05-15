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15 мая, 12:50

Названа уязвимая перед наступлением России область на Украине

Аналитик Джерелиевский: Сумы остались без обороны и очень уязвимы перед ВС РФ

Сумская область Украины абсолютно беззащитна перед наступлением ВС России. ВСУ не верили в расширение фронта и надеялись, что РФ остановится на данном этапе, рассказал военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский.

"Уже наносятся удары по приграничью Сумской области. Серьёзных оборонительных сооружений в Сумах нет, как и значительных войск. Там в основном территориальная оборона находится. Сейчас возможности манёвра, силы и средства Киева крайне ограничены. В Харьков уже перебросили 42-ю бригаду из-под Часова Яра, это одно из ключевых направлений для Киева", приводит слова эксперта URA.ru.

По его словам, Сумы никогда не отличались "антироссийскими" настроениями, а освобождение Сумской, Харьковской и Черниговской областей является вопросом времени.

Появились сообщения о взрыве в Сумах
Появились сообщения о взрыве в Сумах

Ранее стало известно, что в двух городах Сумской области начали эвакуацию населения. Речь идёт о Белополье и Ворожбе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Мирон Сидоров
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