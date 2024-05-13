В двух городах Сумской области начали эвакуацию населения
В Сумской области объявили эвакуацию двух городов — Белополья и Ворожбы
В двух городах Сумской области Украины (Белополье и Ворожба) объявлена эвакуация. Об этом на странице в социальной сети Facebook* написал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
"Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области", — заявил Артюх.
Ранее сообщалось, что украинские силовики эвакуируют жителей ряда приграничных населённых пунктов в Харьковской области, где разворачивается наступление российских сил. Также известно, что из Харькова стали уезжать семьи с детьми.
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