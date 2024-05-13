Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 20:53

В двух городах Сумской области начали эвакуацию населения

В Сумской области объявили эвакуацию двух городов — Белополья и Ворожбы

В двух городах Сумской области Украины (Белополье и Ворожба) объявлена эвакуация. Об этом на странице в социальной сети Facebook* написал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области", — заявил Артюх.

В Сумах заявили о повреждении инфраструктурных объектов
В Сумах заявили о повреждении инфраструктурных объектов

Ранее сообщалось, что украинские силовики эвакуируют жителей ряда приграничных населённых пунктов в Харьковской области, где разворачивается наступление российских сил. Также известно, что из Харькова стали уезжать семьи с детьми.

* Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров