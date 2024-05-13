В двух городах Сумской области начали эвакуацию населения

В двух городах Сумской области Украины (Белополье и Ворожба) объявлена эвакуация. Об этом на странице в социальной сети Facebook* написал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области", — заявил Артюх.