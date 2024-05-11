В Сумах заявили о повреждении инфраструктурных объектов
Объекты инфраструктуры, находящиеся в пригороде Сум на севере Украины, повреждены в результате взрывов. Об этом информирует Сумская областная военная администрация в своём телеграм-канале.
В сообщении не указали, какие именно объекты повредило взрывом. Службы на месте проводят необходимые мероприятия, отметили украинские чиновники.
Ранее подпольщики рассказали, какие цели поражают ВС РФ, нанося удары по объектам в Сумах. По словам представителя подполья, Вооружённые силы России атакуют энергосистему города и склады с боекомплектом в районе НИИ, связанного с химическим производством.
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