Семьи с детьми начали покидать Харьков, пишут украинские СМИ

Из Харькова стали уезжать семьи с детьми, местные жители убирают с продажи машины, сообщает украинское издание "Страна". Журналисты приводят слова одного из горожан, который отмечает, что обстановка в регионе спокойная.

В то же время он добавил, что в области ситуация достаточно напряжённая, из-за чего и в Харькове слышны длительные сигналы тревоги. Утверждается, что на севере города можно видеть дым от взрывов.