Семьи с детьми начали покидать Харьков, пишут украинские СМИ
"Страна.ua": Харьков начали покидать семьи с детьми
Из Харькова стали уезжать семьи с детьми, местные жители убирают с продажи машины, сообщает украинское издание "Страна". Журналисты приводят слова одного из горожан, который отмечает, что обстановка в регионе спокойная.
В то же время он добавил, что в области ситуация достаточно напряжённая, из-за чего и в Харькове слышны длительные сигналы тревоги. Утверждается, что на севере города можно видеть дым от взрывов.
Ранее в горсовете Харькова со ссылкой на мэра Игоря Терехова заявили, что эвакуация из города не планируется. При этом в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области уже вывезены тысячи людей. Эвакуация продолжается более двух дней.
Напомним, в Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление ВС РФ. За несколько дней российским военным удалось освободить ряд населённых пунктов. Суточные потери ВСУ превышают 600 человек. Украинские бойцы признались, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. The New York Times сообщает, что успехи РФ деморализуют украинцев и заставят киевский режим пойти на перемирие. Между тем власти Харьковской области признали продвижение ВС России, а ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков". В Госдуме РФ указали, что после Харькова наши солдаты дойдут и до Киева.
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