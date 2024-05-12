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12 мая, 02:35

Нацполиция Украины сообщила об эвакуации почти тысячи жителей Харьковщины

Нацполиция Украины сообщила об эвакуации жителей Харьковщины. Обложка © Telegram / Поліція Харківської області

Нацполиция Украины сообщила об эвакуации жителей Харьковщины. Обложка © Telegram / Поліція Харківської області

Украинские силовики эвакуируют жителей ряда приграничных населённых пунктов в Харьковской области. По состоянию на 14:00 11 мая своё жильё принудительно покинули 970 человек, сказано в сообщении Нацполиции.

"Полицейские Харьковщины осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин", — уточнили правоохранители.

В сообщении полиции не говорится, куда именно доставляют гражданских. Подчёркивается лишь то, что сельчан разместили в "безопасных местах".

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Ранее Life.ru сообщал об отступлении украинских войск на Харьковском направлении под натиском ВС РФ. В Белом доме уверены, что Россия начала наступление на этом участке.

Илья Пушкарев
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