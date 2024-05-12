Нацполиция Украины сообщила об эвакуации почти тысячи жителей Харьковщины

Украинские силовики эвакуируют жителей ряда приграничных населённых пунктов в Харьковской области. По состоянию на 14:00 11 мая своё жильё принудительно покинули 970 человек, сказано в сообщении Нацполиции.

В сообщении полиции не говорится, куда именно доставляют гражданских. Подчёркивается лишь то, что сельчан разместили в "безопасных местах".