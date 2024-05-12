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12 мая, 12:29

Главком ВСУ заявил о сложном для украинских войск положении в Харьковской области

Сырский: На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась

Александр Сырский. Обложка © TACC / AP

Александр Сырский. Обложка © TACC / AP

Подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности. Об этом сообщил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский.

"На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. <…> Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают всё, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции", написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что "для усиления обороны принимаются все необходимые меры и решения, в том числе кадровые".

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Волчанск в Харьковской области под утро покинули 3 грузовика с убитыми бойцами ВСУ. Подразделения Вооружённых сил Украины в этом регионе находятся в крайне тяжёлом положении, признал ранее координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, один из ударов Армии России около четырёх утра вызвал мощный взрыв, от которого в воздух вырвался огромный поток пламени.

Евгения Мосс
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