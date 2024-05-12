Главком ВСУ заявил о сложном для украинских войск положении в Харьковской области

Подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности. Об этом сообщил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский.

"На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. <…> Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают всё, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что "для усиления обороны принимаются все необходимые меры и решения, в том числе кадровые".