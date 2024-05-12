Главком ВСУ заявил о сложном для украинских войск положении в Харьковской области
Сырский: На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась
Александр Сырский. Обложка © TACC / AP
Подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности. Об этом сообщил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский.
"На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. <…> Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают всё, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции", — написал он в своём телеграм-канале.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что "для усиления обороны принимаются все необходимые меры и решения, в том числе кадровые".
Волчанск в Харьковской области под утро покинули 3 грузовика с убитыми бойцами ВСУ. Подразделения Вооружённых сил Украины в этом регионе находятся в крайне тяжёлом положении, признал ранее координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, один из ударов Армии России около четырёх утра вызвал мощный взрыв, от которого в воздух вырвался огромный поток пламени.