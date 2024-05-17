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Регион
17 мая, 12:28

ВС РФ за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

Российские войска за прошедшую неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 11 по 17 мая Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами", — говорится в заявлении ведомства.

Так, ударами поражены командные пункты, аэродромы, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, цеха по производству ударных дронов и морских беспилотников. Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений националистов и иностранных наёмников.

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А неделей ранее Армия России нанесла 27 групповых ударов высокоточным оружием по военным целям на территории Украины. Российские атаки достигли цели: повреждения получили объекты энергетики, предприятия ВПК и железнодорожного комплекса Незалежной. Кроме того, удары наносились по системам ПВО, складам с вооружениями, производственным цехам, а также местам скопления живой силы противника.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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