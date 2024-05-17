ВС РФ за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

Российские войска за прошедшую неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 11 по 17 мая Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами", — говорится в заявлении ведомства.

Так, ударами поражены командные пункты, аэродромы, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, цеха по производству ударных дронов и морских беспилотников. Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений националистов и иностранных наёмников.