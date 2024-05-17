ВС РФ за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ
Российские войска за прошедшую неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 11 по 17 мая Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами", — говорится в заявлении ведомства.
Так, ударами поражены командные пункты, аэродромы, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, цеха по производству ударных дронов и морских беспилотников. Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений националистов и иностранных наёмников.
А неделей ранее Армия России нанесла 27 групповых ударов высокоточным оружием по военным целям на территории Украины. Российские атаки достигли цели: повреждения получили объекты энергетики, предприятия ВПК и железнодорожного комплекса Незалежной. Кроме того, удары наносились по системам ПВО, складам с вооружениями, производственным цехам, а также местам скопления живой силы противника.
ТАСС / Александр Полегенько