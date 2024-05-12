Минобороны показало сброс авиабомб ФАБ-500 на "головы боевиков" ВСУ с Су-34

ФАБ-500 внешне выглядит как стандартная авиабомба, но она оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благодаря чему снаряд становится не свободнопадающим, а управляемым и высокоточным оружием. Обычно ФАБ-500 сбрасывают с высоты 10 километров, а дальность поражения составляет до 70 километров. Боеприпас после сброса выпускает небольшие крылья и ювелирно точно уничтожает цель по заранее заложенным координатам.