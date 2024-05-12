Минобороны показало сброс авиабомб ФАБ-500 на "головы боевиков" ВСУ с Су-34
Министерство обороны РФ показало кадры работы российских Су-34 в зоне спецоперации. Истребители сбросили ФАБ-500 по военным объектам ВСУ и успешно вернулись на базу.
"Российские Су-34 обрушивают ФАБ-500 на головы боевиков. Кадры боевой работы экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 в зоне ответственности группировки войск "Восток", — говорится под роликом.
ФАБ-500 внешне выглядит как стандартная авиабомба, но она оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благодаря чему снаряд становится не свободнопадающим, а управляемым и высокоточным оружием. Обычно ФАБ-500 сбрасывают с высоты 10 километров, а дальность поражения составляет до 70 километров. Боеприпас после сброса выпускает небольшие крылья и ювелирно точно уничтожает цель по заранее заложенным координатам.
Ранее сообщалось, что расчёт самоходной гаубицы "Акация" группировки войск "Центр" Вооружённых сил России уничтожил опорный пункт украинской армии на Авдеевском направлении.