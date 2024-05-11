Расчёт самоходной гаубицы "Акация" группировки войск "Центр" Вооружённых сил России уничтожил опорный пункт украинской армии на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российская "Акация" стёрла в порошок опорный пункт ВСУ под Авдеевкой. Видео © Telegram / Минобороны России

"Нанесение ударов корректировал оператор разведывательного БПЛА, который зафиксировал и подтвердил полное уничтожение опорного пункта и личного состава противника", — говорится в сообщении военного ведомства.