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11 мая, 17:49

Российская "Акация" стёрла в порошок опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Минобороны РФ: "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Расчёт самоходной гаубицы "Акация" группировки войск "Центр" Вооружённых сил России уничтожил опорный пункт украинской армии на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российская "Акация" стёрла в порошок опорный пункт ВСУ под Авдеевкой. Видео © Telegram / Минобороны России

"Нанесение ударов корректировал оператор разведывательного БПЛА, который зафиксировал и подтвердил полное уничтожение опорного пункта и личного состава противника", — говорится в сообщении военного ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили временные взводные опорные пункты и живую силу противника на территории Украины, которая граничит с Белгородской областью. Поразить врага удалось при помощи расчётов гаубиц "Мста-Б".

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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