Российская "Акация" стёрла в порошок опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Минобороны РФ: "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Расчёт самоходной гаубицы "Акация" группировки войск "Центр" Вооружённых сил России уничтожил опорный пункт украинской армии на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российская "Акация" стёрла в порошок опорный пункт ВСУ под Авдеевкой. Видео © Telegram / Минобороны России
"Нанесение ударов корректировал оператор разведывательного БПЛА, который зафиксировал и подтвердил полное уничтожение опорного пункта и личного состава противника", — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили временные взводные опорные пункты и живую силу противника на территории Украины, которая граничит с Белгородской областью. Поразить врага удалось при помощи расчётов гаубиц "Мста-Б".
Telegram / Минобороны России