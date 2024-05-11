Расчёты гаубиц "Мста-Б" уничтожили пункты ВСУ рядом с Белгородской областью

Российские военные поразили временные взводные опорные пункты и живую силу противника на территории Украины, которая граничит с Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские расчёты гаубиц "Мста-Б" уничтожили опорные пункты и бойцов ВСУ рядом с Белгородской областью. Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчёты гаубиц "Мста-Б2" группировки прикрытия государственной границы уничтожили временные взводные опорные пункты и живую силу украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины", — уточнили в ведомстве.