Расчёты гаубиц "Мста-Б" уничтожили пункты ВСУ рядом с Белгородской областью
Российские военные поразили временные взводные опорные пункты и живую силу противника на территории Украины, которая граничит с Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Российские расчёты гаубиц "Мста-Б" уничтожили опорные пункты и бойцов ВСУ рядом с Белгородской областью. Видео © Telegram / Минобороны России
"Расчёты гаубиц "Мста-Б2" группировки прикрытия государственной границы уничтожили временные взводные опорные пункты и живую силу украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины", — уточнили в ведомстве.
Ранее Минообороны сообщили, что ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО "Град" над Белгородской областью. Осколками посечён фасад фельдшерско-акушерского пункта в селе Богун-Городок Борисовского района, а в Щетиновке пробита кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия.
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