ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО "Град" над Белгородской областью

Противовоздушная оборона (ПВО) России уничтожила два снаряда реактивной системы залпового огня "Град" над Белгородской областью. Об отражении очередной атаки Вооружённых сил Украины на региона сообщили в Минобороны РФ.

"11 мая около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО "Град". Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда уничтожены над Белгородской областью", — рассказали в ведомстве.