ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО "Град" над Белгородской областью
Противовоздушная оборона (ПВО) России уничтожила два снаряда реактивной системы залпового огня "Град" над Белгородской областью. Об отражении очередной атаки Вооружённых сил Украины на региона сообщили в Минобороны РФ.
"11 мая около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО "Град". Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда уничтожены над Белгородской областью", — рассказали в ведомстве.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в свою очередь пояснил, что сколками снаряда посечен фасад фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Богун-Городок Борисовского района. А в Щетиновке Белгородского района пробита кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Никто из мирных жителей не пострадал, оперативные службы работают на местах происшествий.
Как уже писал Life.ru, минувшей ночью ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике. Глава региона Леонид Пасечник сообщил о трёх погибших и восьми пострадавших. Удар был нанесён с помощью ракет ATACMS.
VK / Минобороны России