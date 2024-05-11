Женщина ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Мирная жительница получила ранения в результате атаки FPV-дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль неподалёку от хутора Церковного в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошёл рядом с хутором Церковным Белгородского района. В результате взрыва пострадала мирная жительница — у женщины осколочные ранения мягких тканей затылочной области и правой лопатки, а также проникающее осколочное ранение в левую плевральную полость", — пишет глава области.

Пострадавшую доставили в городскую больницу № 2. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.