Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 09:36

Женщина ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Обстрелянный в Белгородской области автомобиль. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Обстрелянный в Белгородской области автомобиль. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Мирная жительница получила ранения в результате атаки FPV-дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль неподалёку от хутора Церковного в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошёл рядом с хутором Церковным Белгородского района. В результате взрыва пострадала мирная жительница — у женщины осколочные ранения мягких тканей затылочной области и правой лопатки, а также проникающее осколочное ранение в левую плевральную полость", — пишет глава области.

Пострадавшую доставили в городскую больницу № 2. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород, ранено восемь человек
Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород, ранено восемь человек

Вооружённые силы Украины продолжают совершать атаки по мирному населению Белгородской области. Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал трактор, который работал в поле в селе Леоновка. Транспортное средство было повреждено, однако пострадавших нет.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров