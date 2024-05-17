Российские силы пустили в утиль авиацию ВСУ на пяти аэродромах
РФ уничтожила дивизион ЗРК Patriot и авиационную технику на пяти аэродромах ВСУ
Российские ракетные войска, артиллерия и военные дроны за прошедшую неделю сократили военный арсенал ВСУ, уничтожив дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства, а также склады с боекомплектом и авиатехнику на пяти аэродромах, которые используют ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
"Поражены: дивизион зенитных ракетных комплексов Patriot производства США на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, Вооружённые силы Российской Федерации в течение недели нанесли 28 ударов высокоточным оружием по военным объектам ВСУ. Целями атак Российской армии были командные пункты, склады с боеприпасами и топливом, а также пункты временной дислокации иностранных наёмников.
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