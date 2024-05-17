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Регион
17 мая, 11:40

Армия России продвинулась вглубь Харьковской области и освободила новые территории

Ганчев: ВС РФ освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области

Российские войска освободили больше 200 квадратных километров в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

Ганчев рассказал о продвижении ВС РФ в Харьковском направлении. Видео © Telegram / Харьковская ВГА. Новости

"Наши войска продвигаются вглубь территории Харьковской области. Частично северная часть региона уже освобождена. В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанску. Достаточно большая территория уже освобождена — это более 200 квадратных километров", — сказал Ганчев.

По его словам, ВС РФ набрали "серьёзные темпы продвижения". Кроме того, он отметил, что среди военнослужащих ВСУ стали чаще встречаться случаи дезертирства в связи с плачевным состоянием на фронте.

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Как рассказывал Life.ru, российские военные всё дальше продвигаются в Харьковском направлении, освобождая всё больше населённых пунктов. Сейчас сражения идут за город Волчанск. В Киеве считают, что населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Успехи наших бойцов признал и Владимир Зеленский. На этом фоне в ВСУ даже сменили командующего группировкой "Харьков". Но это вражеской армии не помогло, лидер киевского режима стал вновь жаловаться на отсутствие средств и тяжёлое положение дел.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Мышляева
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