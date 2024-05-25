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Регион
24 мая, 21:53

Столтенберг призвал членов НАТО легализовать удары ВСУ по России оружием Запада

Страны Североатлантического альянса должны смягчить правила использования западного оружия для Украины, разрешив ВСУ наносить удары по российской территории. С таким призывом выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для [ударов] по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону", — заявил глава блока в интервью журналу The Economist.

Генсек НАТО подчеркнул, что необходимость в расширении географии возможных атак особенно усилилась на фоне наступления Вооружённых сил РФ на Харьковском направлении. В то же время использование систем ПВО с территории стран альянса для уничтожения российских ракет Столтенберг счёл плохой затеей.

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Напомним, Украина давно простит у Белого дома оружейный карт-бланш. Некоторые американские конгрессмены поддержали эту затею, призвав Пентагон смягчить требования по своим ракетам. Однако в МИД РФ считают, что Киев и Вашингтон лишь разыгрывают дешёвый спектакль, так как оружие Запада давно используется ВСУ для ударов по мирным городам России.

Обложка ©

Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Илья Пушкарев
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