Столтенберг призвал членов НАТО легализовать удары ВСУ по России оружием Запада

"Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для [ударов] по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону", — заявил глава блока в интервью журналу The Economist.

Генсек НАТО подчеркнул, что необходимость в расширении географии возможных атак особенно усилилась на фоне наступления Вооружённых сил РФ на Харьковском направлении. В то же время использование систем ПВО с территории стран альянса для уничтожения российских ракет Столтенберг счёл плохой затеей.