Группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить ВСУ бить по РФ оружием США

Напомним, накануне Остин заявил, что США не хотят, чтобы Киев расширял области применения американского оружия. В рамках договора между Соединёнными Штатами и Украиной ВСУ могут применять американское оружие только для ударов по территориям, которые Белый дом считает частью Незалежной, в том числе по Крыму. Также вчера Владимир Зеленский пожаловался, что Запад не разрешает Киеву бить по России своим оружием. При этом он добавил, что Украина обсуждает с партнёрами использование западного оружия для атак на военную технику на границе и на территории РФ, но "пока ничего положительного нет".