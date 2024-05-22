Группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить ВСУ бить по РФ оружием США
Несколько американских членов Конгресса во главе с председателем комитета Палаты представителей по разведке Майком Тёрнером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине применять поставляемое Вашингтоном оружие для ударов по России. Об этом говорится в письме законодателей.
"Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций", — указано в письме.
Уточняется, что речь идёт о "нанесении ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определённых обстоятельствах". Также конгрессмены обвинили Белый дом в "сковывании" действий ВСУ своими ограничениями.
Напомним, накануне Остин заявил, что США не хотят, чтобы Киев расширял области применения американского оружия. В рамках договора между Соединёнными Штатами и Украиной ВСУ могут применять американское оружие только для ударов по территориям, которые Белый дом считает частью Незалежной, в том числе по Крыму. Также вчера Владимир Зеленский пожаловался, что Запад не разрешает Киеву бить по России своим оружием. При этом он добавил, что Украина обсуждает с партнёрами использование западного оружия для атак на военную технику на границе и на территории РФ, но "пока ничего положительного нет".
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