В Пентагоне отказались расширить для Киева зоны применения американского оружия
Остин: Пентагон ожидает, что Киев не будет расширять сферы применения оружия США
США не хотят, чтобы Киев расширял области применения американского оружия. Об этом заявил глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.
"Мы ожидаем, что они (Киев. — Прим. Life.ru) продолжат использовать оружие, которое мы им предоставили, против целей внутри Украины", — сказал глава Пентагона на пресс-конференции.
В свою очередь глава Объединённого комитета начальников штабов американских вооружённых сил Чарльз Браун пояснил, что Остин имел в виду поддержку "ближних боёв" на уже существующих фронтах, а также удары по Крыму, который США всё ещё считают частью Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад не разрешает Киеву бить по России своим оружием. При этом он добавил, что Киев обсуждает с партнёрами использование западного оружия для атак на военную технику на границе и на территории РФ, но "пока ничего положительного нет".
Shutterstock / FOTODOM