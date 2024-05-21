В Пентагоне отказались расширить для Киева зоны применения американского оружия

США не хотят, чтобы Киев расширял области применения американского оружия. Об этом заявил глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.

"Мы ожидаем, что они (Киев. — Прим. Life.ru) продолжат использовать оружие, которое мы им предоставили, против целей внутри Украины", — сказал глава Пентагона на пресс-конференции.

В свою очередь глава Объединённого комитета начальников штабов американских вооружённых сил Чарльз Браун пояснил, что Остин имел в виду поддержку "ближних боёв" на уже существующих фронтах, а также удары по Крыму, который США всё ещё считают частью Украины.