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17 мая, 23:17

Белый дом: США не поощряют удары Украины по России американским оружием

Вашингтон выступает против применения Киевом американского оружия для атак на территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не поощряем и не допускаем атаки с использованием систем вооружения, поставляемых США, на территории России. Это политика, которая не изменилась", — сказал чиновник на брифинге, отвечая на вопрос, не пора ли Штатам пересмотреть запрет на использование передаваемого оружия в наступательных целях.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ещё раз подтвердил, что США не побуждают ВСУ атаковать объекты за пределами территории Украины и не предоставляют киевскому режиму такую возможность.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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