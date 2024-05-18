Белый дом: США не поощряют удары Украины по России американским оружием

Вашингтон выступает против применения Киевом американского оружия для атак на территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не поощряем и не допускаем атаки с использованием систем вооружения, поставляемых США, на территории России. Это политика, которая не изменилась", — сказал чиновник на брифинге, отвечая на вопрос, не пора ли Штатам пересмотреть запрет на использование передаваемого оружия в наступательных целях.