В США признали, что весеннее наступление России обнулило все успехи ВСУ за 2023 год

Российская армия за период с апреля 2024 года заняла больше территорий, чем ВСУ смогли освободить за три месяца контрнаступа летом 2023 года. Об этом сообщает The Washington Post.

В материале американского издания говорится, что успехи Российской армии были "относительно невелики", но они оказывают существенную нагрузку на вооружённые силы Незалежной на большом пространстве. А это приводит к тому, что ВСУ не могут подготовить собственное наступление.