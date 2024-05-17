В США признали, что весеннее наступление России обнулило все успехи ВСУ за 2023 год
WP: ВС РФ с апреля заняли больше территорий, чем ВСУ за прошлое наступление
Российская армия за период с апреля 2024 года заняла больше территорий, чем ВСУ смогли освободить за три месяца контрнаступа летом 2023 года. Об этом сообщает The Washington Post.
В материале американского издания говорится, что успехи Российской армии были "относительно невелики", но они оказывают существенную нагрузку на вооружённые силы Незалежной на большом пространстве. А это приводит к тому, что ВСУ не могут подготовить собственное наступление.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю ВСУ лишились свыше 3,7 тысячи бойцов в противостоянии войсковой группировке "Юг" в ДНР. Также противник потерял восемь танков, из которых пять — немецкие Leopard-2A1, 13 бронированных машин для боевых действий, 55 обычных автомобилей, боевую машину для реактивной системы залпового огня "Град" и 47 полевых артиллерийских орудий.
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