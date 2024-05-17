ВСУ за неделю потеряли 3725 бойцов и пять Leopard на Южном направлении

За минувшую неделю ВСУ потеряли более 3,7 тысячи военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС России в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что в ходе выполнения задач СВО ВС РФ лишили врага восьми танков, в том числе пяти немецких Leopard-2А1, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, боевой машины РСЗО "Град" и 47 орудий полевой артиллерии.

"Подразделения Южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике шести штурмовых, десяти механизированных бригад и семи бригад теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка и Новомихайловка ДНР", — добавили в военном ведомстве.

Кроме того, российские войска отразили девять контратак штурмовых подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка ЛНР, Раздоловка, Красное, Спорное и Часов Яр ДНР.