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Регион
14 мая, 10:55

ВСУ за сутки потеряли более 520 человек в зоне ответственности группировки "Юг"

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Наши бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение 10-й горно-штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовым, 81-й аэромобильной, 92-й штурмовой, 54-й, 67-й, 72-й механизированным бригадам ВСУ, 116-й, 119-й бригадам теробороны в районах Белогоровки Луганской Народной Республики, а также Георгиевки, Клещеевки, Раздоловки, Новомихайловки, Парасковиевки и Красного Донецкой Народной Республики.

Помимо личного состава, противник лишился четырёх автомобилей, 152-миллиметровой гаубицы Д-20, двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и трёх полевых складов боеприпасов.

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Ранее в Минобороны рассказали, как экипажи российских "Солнцепёков" сожгли опорные пункты ВСУ в районе Часова Яра. Цель поразили бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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