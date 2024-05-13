ВС РФ за сутки сбили украинский Су-27 и шесть ракет "Точка-У"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 в зоне проведения спецоперации (СВО). Также было уничтожено 33 вражеских дрона, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено... шесть тактических ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) "Ольха", "Vampire" чешского производства и HIMARS производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.