ВС РФ за сутки сбили украинский Су-27 и шесть ракет "Точка-У"
Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили украинский Су-27 и 33 беспилотника
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 в зоне проведения спецоперации (СВО). Также было уничтожено 33 вражеских дрона, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Средствами ПВО сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено... шесть тактических ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) "Ольха", "Vampire" чешского производства и HIMARS производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, за минувшие сутки было уничтожено пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, пять противорадиолокационных американских ракет HARM, а также четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow.
Напомним, тем временем на Харьковском направлении разворачивается наступление ВС России. Освобождён уже целый ряд населённых пунктов. На днях ВСУ потеряли до 620 военнослужащих и два танка. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад.
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