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Регион
13 мая, 10:28

ВС РФ за сутки сбили украинский Су-27 и шесть ракет "Точка-У"

Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили украинский Су-27 и 33 беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 в зоне проведения спецоперации (СВО). Также было уничтожено 33 вражеских дрона, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено... шесть тактических ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) "Ольха", "Vampire" чешского производства и HIMARS производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки было уничтожено пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, пять противорадиолокационных американских ракет HARM, а также четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow.

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100 военных ВСУ взяты в плен, 170 уничтожены в ходе боёв за Волчанск с 10 мая

Напомним, тем временем на Харьковском направлении разворачивается наступление ВС России. Освобождён уже целый ряд населённых пунктов. На днях ВСУ потеряли до 620 военнослужащих и два танка. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад.


Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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