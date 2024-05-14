Экипажи "Солнцепёков" сравняли с землёй опорные пункты ВСУ у Часова Яра

Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" сожгли опорные пункты украинских войск у Часова Яра в ДНР. Как сообщили в Минобороны РФ, цель была поражена бойцами Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

"Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" ивановских десантников уничтожили укреплённые опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру", — рассказали в оборонном ведомстве.