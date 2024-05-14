Экипажи "Солнцепёков" сравняли с землёй опорные пункты ВСУ у Часова Яра
Минобороны: Экипажи ТОС-1А "Солнцепёк" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" сожгли опорные пункты украинских войск у Часова Яра в ДНР. Как сообщили в Минобороны РФ, цель была поражена бойцами Ивановского гвардейского соединения ВДВ.
"Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" ивановских десантников уничтожили укреплённые опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру", — рассказали в оборонном ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что успешная работа "Солнцепёков" дала возможность российским военным занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.
Как писал Life.ru, бои за находящийся в ДНР город Часов Яр, который был для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года, ведутся уже несколько недель. Российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги, бои идут в пригородах Часова Яра. 8 апреля российские штурмовики захватили важный опорный пункт ВСУ возле населённого пункта. О том, что ВСУ не смогут удержать город, говорят и украинское командование, и зарубежные СМИ.
VK / Минобороны РФ