Взятие Часова Яра российской армией сочли катастрофой для ВСУ

Армия РФ после падения Часова Яра сможет вести обстрел по железнодорожному узлу Константиновка и прочим украинским позициям. Об этом на канале LCI сообщила французский военный корреспондент Анн Нива.

"Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары <...>, и это будет катастрофой", — предупредила Нива.

Она обратила внимание, что для ВСУ особую опасность представляют удары в районе Константиновки, находящейся в 15 километрах от Часова Яра. Железнодорожный узел в этом населённом пункте представляет собой один из главных элементов украинской логистики.