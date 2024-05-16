Воздушные силы Украины потеряли в бою сразу три истребителя МиГ-29

Российские силы противовоздушной обороны сбили три истребителя МиГ-29 Вооружённых сил Украины. Также ВС России уничтожили 25 дронов, пять ракет РСЗО HIMARS, пять авиабомб Hammer и четыре противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

"Сбиты три самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 25 БПЛА, семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", пять реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США", — сказано в сводке ведомства о ходе СВО.

Ранее российские военнослужащие группировки войск "Днепр" разнесли место временной дислокации элитного украинского нацбата "Сонечко"*. Кроме того, бойцами ВС РФ было ликвидировано 40 солдат и четыре автомобиля ВСУ. ВС РФ также поразили отряды 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нестерянка и Пятихатки.