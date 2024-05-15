США не дают Украине возможности наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен

Соединённые Штаты по-прежнему не побуждают ВСУ атаковать объекты за пределами территории Украины и не предоставляют киевскому режиму такую возможность. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Мы не поощряем и не даём возможности ударов за пределами Украины", — сказал он на пресс-конференции в Киеве.