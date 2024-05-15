США не дают Украине возможности наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен
Блинкен: США не дают возможности ВСУ наносить удары за пределами Украины
Соединённые Штаты по-прежнему не побуждают ВСУ атаковать объекты за пределами территории Украины и не предоставляют киевскому режиму такую возможность. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.
"Мы не поощряем и не даём возможности ударов за пределами Украины", — сказал он на пресс-конференции в Киеве.
При этом глава Госдепа подчеркнул, что киевские власти должны сами принимать решение о том, как проводить свои военные операции.
Напомним, 14 мая Энтони Блинкен приехал в Киев с необъявленным визитом. В украинской столице госсекретарь США обсуждал продолжение военной поддержки Незалежной. По его словам, новый пакет помощи может изменить ситуацию на передовой. Кроме того, Блинкен заявил, что украинцы сами решат, когда им проводить выборы. Помимо формальных мероприятий в его расписании также были неформальные. В частности, Блинкен посетил один из местных клубов, где на сцене исполнил песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World.
ТАСС / AP / Mark Schiefelbein