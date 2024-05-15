"Жизнь украинцев невыносима, говорите?": Блинкен в Киеве поел пиццу и спел песню про красно-бело-синие флаги
Блинкен в ходе визита в Киев поел пиццу с Кулебой и сыграл на гитаре в баре
Стали известны детали времяпрепровождения в Киеве американского госсекретаря Энтони Блинкена. Судя по появившимся в социальных сетях кадрам, прибывший в украинскую столицу чиновник успел не только обсудить военную помощь для Незалежной, но и отдохнуть. В частности, он побывал в местном баре, а вечером дал мини-концерт в одном из заведений.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен поел пиццу в киевском баре и спел песню про красно-бело-синие флаги. Видео © X / MarioNawfal / thehill
Так, в социальных сетях появилось видео, на котором глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встречает высокого гостя у кафе в Киеве. На кадрах видно, что американский чиновник осмотрел заведение, после чего вместе с Кулебой сел пообедать. Блинкена в Киеве угощали двумя видами пиццы, также на столе стояло две бутылки воды.
На этом осмотр киевских заведений не закончился: вечером Блинкен спел в баре Barman Diktat, где под гитару исполнил песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Эта композиция начинается со слов "на улице флаги красно-бело-синие".
Времяпрепровождение Блинкена не осталось без внимания первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. В телеграм-канале дипломат подчеркнул, что "выступление" американского чиновника в Киеве идёт вразрез с западной точкой зрения о "невыносимой" жизни на Украине.
"Жизнь украинцев невыносима, говорите? Нет света, везде руины? Однако музыкальный клуб есть, свет там горит, люди отдыхают… да и ресторан с пиццей американский дипломат в Киеве нашёл! А в Газе работают пиццерии? А музыкальные клубы? А почему же вы про Газу заседания не собираете и оружие Израилю поставляете? Вот какие вопросы, скорее всего, возникнут у тех, кто ещё не разучился думать", — заявил Полянский.
Напомним, что 14 мая Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения дальнейшей помощи. Госсекретарь США считает новый пакет помощи ВСУ способным изменить ситуацию на передовой. В Кремле отметили, что поездка состоялась на фоне нервозности Запада из-за хода спецоперации. Между тем Владимир Зеленский вновь выпросил у Блинкена системы ПВО.
X / thehill