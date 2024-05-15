"Жизнь украинцев невыносима, говорите?": Блинкен в Киеве поел пиццу и спел песню про красно-бело-синие флаги

Стали известны детали времяпрепровождения в Киеве американского госсекретаря Энтони Блинкена. Судя по появившимся в социальных сетях кадрам, прибывший в украинскую столицу чиновник успел не только обсудить военную помощь для Незалежной, но и отдохнуть. В частности, он побывал в местном баре, а вечером дал мини-концерт в одном из заведений.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен поел пиццу в киевском баре и спел песню про красно-бело-синие флаги. Видео © X / MarioNawfal / thehill

Так, в социальных сетях появилось видео, на котором глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встречает высокого гостя у кафе в Киеве. На кадрах видно, что американский чиновник осмотрел заведение, после чего вместе с Кулебой сел пообедать. Блинкена в Киеве угощали двумя видами пиццы, также на столе стояло две бутылки воды.

На этом осмотр киевских заведений не закончился: вечером Блинкен спел в баре Barman Diktat, где под гитару исполнил песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Эта композиция начинается со слов "на улице флаги красно-бело-синие".

Времяпрепровождение Блинкена не осталось без внимания первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. В телеграм-канале дипломат подчеркнул, что "выступление" американского чиновника в Киеве идёт вразрез с западной точкой зрения о "невыносимой" жизни на Украине.