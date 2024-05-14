Блинкен: Выборы на Украине пройдут, когда жители заявят, что условия позволяют

Выборы президента Украины пройдут, когда граждане страны сочтут, что нынешние условия позволяют провести голосование. С таким заявлением во вторник, 14 мая, выступил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

"Все украинцы смогут использовать своё право голосовать, как только украинцы согласятся, что условия позволяют", — отметил он в ходе встречи со студентами киевского политеха, добавив, что Америка работает с Незалежной для совершенствования выборной инфраструктуры.