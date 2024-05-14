Блинкен: Выборы на Украине пройдут, когда жители заявят, что условия позволяют
Выборы президента Украины пройдут, когда граждане страны сочтут, что нынешние условия позволяют провести голосование. С таким заявлением во вторник, 14 мая, выступил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.
"Все украинцы смогут использовать своё право голосовать, как только украинцы согласятся, что условия позволяют", — отметил он в ходе встречи со студентами киевского политеха, добавив, что Америка работает с Незалежной для совершенствования выборной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный, бывший президент Украины Пётр Порошенко и депутаты Рады могут ополчиться против Владимира Зеленского после 20 мая. Именно в этот день в Незалежной истекают его полномочия. Выборы так и не прошли, а в Верховной раде подписали декларацию о недопустимости их организации до окончания военного положения. В документе указывается, что это возможно лишь через шесть месяцев после его отмены. В Кремле пояснили, что будут анализировать ситуацию с легитимностью Зеленского, а глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что обсуждать это, может быть, и вовсе "не потребуется". К слову, в прошлом году должны были пройти выборы депутатов Верховной рады, однако их перенесли на неопределённый срок.
Как сообщал Life.ru, 14 мая Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения дальнейшей помощи. Госсекретарь США считает новый пакет помощи ВСУ способным изменить ситуацию на передовой. В Кремле отметили, что поездка состоялась на фоне нервозности Запада из-за хода спецоперации. Между тем Владимир Зеленский вновь выпросил у Блинкена системы ПВО.
TASS / EPA