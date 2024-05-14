Блинкен назвал критическим для Украины текущий этап СВО
Украина находится на критическом этапе спецоперации (СВО). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что Киеву придётся многое сделать в предстоящие месяцы.
"Мы встречаемся в критический момент", — подчеркнул Блинкен на выступлении в Киевском политехническом институте.
Госсекретарь США добавил, что ВС России наращивают ещё одно наступление в сторону Харькова. Блинкен отметил, что "США не бросят Украину и всегда останутся на её стороне", пока не будут предоставлены гарантии безопасности. Вместе с тем, по его словам, страны Запада понимают, что не могут терять время при отправке военной помощи Украине. Блинкен выразил уверенность, что на поле боя окажется намного больше вооружения.
"Мы знаем, что время не ждёт. Поэтому лишь через минуту после того, как Конгресс одобрил огромный пакет помощи, президент [США Джо] Байден отправил на Украину боеприпасы и бронетехнику, ракеты и средства противовоздушной обороны", — заключил госсекретарь США.
Напомним, сегодня, 14 мая, Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения дальнейшей помощи. Госсекретарь США считает новый пакет помощи ВСУ способным изменить ситуацию на передовой. В Кремле же заметили, что поездка состоялась на фоне нервозности Запада из-за хода спецоперации. Тем временем Владимир Зеленский вновь выпросил у Блинкена системы ПВО.
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