Блинкен назвал критическим для Украины текущий этап СВО

Госсекретарь США добавил, что ВС России наращивают ещё одно наступление в сторону Харькова. Блинкен отметил, что "США не бросят Украину и всегда останутся на её стороне", пока не будут предоставлены гарантии безопасности. Вместе с тем, по его словам, страны Запада понимают, что не могут терять время при отправке военной помощи Украине. Блинкен выразил уверенность, что на поле боя окажется намного больше вооружения.