Политолог назвал основную цель внезапного визита Блинкена в Киев

Основная цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев — это проверка рациональности траты выделенных Вашингтоном денег. Именно это американский чиновник обсуждал на встрече с Владимиром Зеленским. Таким мнением поделился политолог Данила Гуреев.

Специалист напомнил, что в последнем пакете военной помощи американцы направили Киеву 61 миллиард долларов. Несмотря на то что часть этих средств в итоге пойдёт на американский военно-промышленный комплекс, Незалежная всё равно получит значительную сумму.

"И вот эта часть пропадает куда-то волшебным образом. Влезают украинские чиновники — коррупционная составляющая. Зачастую даже 100% выделенной помощи разворовываются", — заявил Гуреев в беседе с 360.ru.