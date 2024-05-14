Политолог назвал основную цель внезапного визита Блинкена в Киев
Политолог Гуреев: Блинкен прибыл в Киев из-за растраты американских денег
Основная цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев — это проверка рациональности траты выделенных Вашингтоном денег. Именно это американский чиновник обсуждал на встрече с Владимиром Зеленским. Таким мнением поделился политолог Данила Гуреев.
Специалист напомнил, что в последнем пакете военной помощи американцы направили Киеву 61 миллиард долларов. Несмотря на то что часть этих средств в итоге пойдёт на американский военно-промышленный комплекс, Незалежная всё равно получит значительную сумму.
"И вот эта часть пропадает куда-то волшебным образом. Влезают украинские чиновники — коррупционная составляющая. Зачастую даже 100% выделенной помощи разворовываются", — заявил Гуреев в беседе с 360.ru.
В качестве примера он привёл строительство фортификаций в Харьковской области, когда на эти цели выделялось много денег, а работа в конечном счёте не была выполнена. Из-за таких случаев Блинкен, защищающий прежде всего интересы собственной страны, обеспокоен тем, куда будут направлены вновь выделенные американские деньги, резюмировал политолог.
Напомним, Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев 14 мая, он собирается обсудить западную помощь Украине. В частности, госсекретарь США считает новый пакет помощи ВСУ способным изменить ситуацию на фронте. В Кремле же заметили, что поездка состоялась на фоне нервозности Запада из-за хода СВО.