Украина давит на США, чтобы получить разрешение на удары по территории России, пишут СМИ
Politico: Украина просит разрешения у США на удары по РФ американским оружием
Украина просит разрешения у Вашингтона на удары по РФ оружием США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В связи с успехами ВС РФ в Харьковской области Украина оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по России американским оружием. Однако в Вашингтоне пока высказываются против, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.
"Украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России", — говорится в материале.
По данным издания, киевское руководство утверждает, что ВСУ не наносили ударов по российским позициям именно из-за ограничений со стороны Вашингтона. В США отметили, что помощь оказывается не для наступательных операций на территории России, а для обороны.
Ранее западные СМИ процитировали главу МИД Британии Дэвида Кэмерона, который заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. В Кремле назвали эти слова прямой эскалацией, а Дмитрий Медведев в ответ назвал Кэмерона "мутным британцем".