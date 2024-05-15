Украина давит на США, чтобы получить разрешение на удары по территории России, пишут СМИ

В связи с успехами ВС РФ в Харьковской области Украина оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по России американским оружием. Однако в Вашингтоне пока высказываются против, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

"Украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России", — говорится в материале.