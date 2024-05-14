Британия разрешила Украине бить по Крыму своим оружием
Шэппс признал, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием
Великобритания разрешила ВСУ атаковать Крым своим оружием, переданным Украине. Это признал министр обороны королевства Грант Шэппс.
"Мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины", — приводит слова Шэппса телеканал Sky News.
А ранее западные СМИ процитировали главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. В Кремле назвали эти слова прямой эскалацией, а Дмитрий Медведев в ответ назвал Кэмерона "мутным британцем".
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