Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, который призвал Киев бороться с РФ до победного конца, — мутный британец. Такое определение иностранному дипломату дал замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Тут некто Кэмерон призвал бороться с Путиным до победного конца. Ох… Я этого парня неплохо помню. Работал с ним, когда он стал премьером. Обычный мутный британец. Был тогда радостно-глуповат и выглядел как молодой чертила, который упивается неожиданно обретённой позицией. Кстати, он тогда не был даже патентованным русофобом. Так, середнячок, не более…" — написал он в личном телеграм-канале.

Медведев также отметил, что российские ядерные учения нацелены на отработку ответки на возможное использование вражеской армией ракет Storm Shadow и SCALP-EG. По его словам, таким вооружением управляют не "придурки в вышиванках", а военнослужащие Британии и Франции. В случае такой атаки Россия ответит ракетой "со специальным боеприпасом", однако полетит она не только в Киев.