"Мутный британец": Медведев ответил Кэмерону, разрешившему Киеву атаковать Россию
Медведев пригрозил Британии жёстким ответом на удары западными ракетами по РФ
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, который призвал Киев бороться с РФ до победного конца, — мутный британец. Такое определение иностранному дипломату дал замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Тут некто Кэмерон призвал бороться с Путиным до победного конца. Ох… Я этого парня неплохо помню. Работал с ним, когда он стал премьером. Обычный мутный британец. Был тогда радостно-глуповат и выглядел как молодой чертила, который упивается неожиданно обретённой позицией. Кстати, он тогда не был даже патентованным русофобом. Так, середнячок, не более…" — написал он в личном телеграм-канале.
Медведев также отметил, что российские ядерные учения нацелены на отработку ответки на возможное использование вражеской армией ракет Storm Shadow и SCALP-EG. По его словам, таким вооружением управляют не "придурки в вышиванках", а военнослужащие Британии и Франции. В случае такой атаки Россия ответит ракетой "со специальным боеприпасом", однако полетит она не только в Киев.
"И насчёт борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид, ты того, поаккуратнее. Можно и… Нет, не буду. Он тоже неприличный", — указал Медведев, добавив смеющийся смайлик.
Напомним, 6 мая в Генштабе России сообщили о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями, авиацией, а также силами ВМФ. Сообщалось, что такое решение было принято в ответ на угрозы западных стран и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к возможному столкновению. Как заметили в МИД РФ, подготовительные мероприятия должны остудить "горячие головы" Запада. Президент России Владимир Путин отметил, что учения являются плановыми.