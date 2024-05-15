Блинкен заявил, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией
Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP
Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев. По его словам, Незалежная будет готова ответить на "серьёзный интерес" к диалогу.
"Эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране... Мы поддержим Украину в её решениях", — сказал Блинкен.
Напомним, Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 марта. В украинской столице он обсуждал продолжение военной поддержки Украины. По словам госсекретаря США, новый пакет помощи может изменить ситуацию на фронте. Более того, по мнению Блинкена, украинцы сами решат, когда им проводить выборы.