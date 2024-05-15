"Невозможно слушать": Захарова оценила заявление Блинкена об Украине

"Это не просто грубейшее попрание суверенитета, демократических ценностей, это просто глумление. Вы послушайте, что он сказал: "Выборы на Украине состоятся, когда украинцы согласятся, что условия позволяют". Хочется спросить: всегда теперь так будет?" — сказала дипломат в эфире радио Sputnik .

Видимо, продолжила Захарова, неважно, что об этом говорят Конституция и другие законы, другое дело — мнение "неких граждан некой страны", которые сами почувствуют, что выборы можно проводить. Причём непонятно, как и когда это произойдёт. Видимо, в конце концов Госдеп сам объявит, что ему якобы делегировано право решать это за украинцев. Также Захарова указала, что выступление Блинкена в киевском баре можно расценить как издевательство над украинцами, это мероприятие ставит под сомнение профессионализм тех людей, которые его организовали.