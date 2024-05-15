"Невозможно слушать": Захарова оценила заявление Блинкена об Украине
Захарова назвала глумлением заявление Блинкена о выборах на Украине
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о выборах на Украине выглядит как глумление над суверенитетом Незалежной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, подобные вещи "невозможно слушать".
"Это не просто грубейшее попрание суверенитета, демократических ценностей, это просто глумление. Вы послушайте, что он сказал: "Выборы на Украине состоятся, когда украинцы согласятся, что условия позволяют". Хочется спросить: всегда теперь так будет?" — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Видимо, продолжила Захарова, неважно, что об этом говорят Конституция и другие законы, другое дело — мнение "неких граждан некой страны", которые сами почувствуют, что выборы можно проводить. Причём непонятно, как и когда это произойдёт. Видимо, в конце концов Госдеп сам объявит, что ему якобы делегировано право решать это за украинцев. Также Захарова указала, что выступление Блинкена в киевском баре можно расценить как издевательство над украинцами, это мероприятие ставит под сомнение профессионализм тех людей, которые его организовали.
Напомним, 14 мая Энтони Блинкен посетил Киев. В украинской столице госсекретарь США обсуждал продолжение военной поддержки Незалежной. По его словам, новый пакет помощи может изменить ситуацию на передовой. Кроме того, Блинкен заявил, что украинцы сами решат, когда им проводить выборы.