Захарова назвала открытой угрозой заявление США о пересмотре отношений с Грузией

Заявление Белого дома о том, что США могут фундаментально пересмотреть отношения с Грузией из-за закона об иностранных агентах, является угрозой. Это заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это открытая угроза", — сказала она в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, Штаты прямо требуют не принимать нашумевший законопроект, так как он вскроет, "что они финансируют и каким образом они разрушают суверенитет того или иного государства". Захарова отметила, что ситуация вокруг документа является внутренним, личным делом суверенной республики.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Запад несколько месяцев "на все лады" пугал и шантажировал Грузию в контексте того, что она должна или не должна сделать со своим законодательством. Дипломат также обратила внимание на недавнее заявление Еврокомиссии.

"Вот только за вчерашний день, вы послушайте, Еврокомиссия [заявила, что] "принятие закона об иноагентах в Грузии станет препятствием на пути Грузии в Европейский союз", — отметила дипломат.