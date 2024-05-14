В Тбилиси протестующие снесли металлическое ограждение перед парламентом

Грузинские полицейские начали разгонять демонстрантов, которые собрались около здания парламента страны с фасадной стороны на проспекте Руставели. К таким мерам правоохранители прибегли после того, как протестующие против закона об иноагентах снесли металлическую ограду и попытались проникнуть во двор парламента.

Полиция в Тбилиси разгоняет протестующих против закона об иноагентах. Видео © X / Ulfh3dnar_

В связи с этим в Парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности.

"В здании парламента с 17:00 (16:00 по московскому времени) введён красный уровень безопасности. 14 мая во время красного уровня безопасности в парламент Грузии не будет допущен никто, кроме тех, кого посчитает нужным глава аппарата Парламента, с учётом специфики опасности", — указано в сообщении.

В МВД Грузии заявили, что акция протеста вышла за рамки закона.