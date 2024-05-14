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14 мая, 13:53

В Тбилиси протестующие снесли металлическое ограждение перед парламентом

Протесты в Грузии. Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

Протесты в Грузии. Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

Грузинские полицейские начали разгонять демонстрантов, которые собрались около здания парламента страны с фасадной стороны на проспекте Руставели. К таким мерам правоохранители прибегли после того, как протестующие против закона об иноагентах снесли металлическую ограду и попытались проникнуть во двор парламента.

Полиция в Тбилиси разгоняет протестующих против закона об иноагентах. Видео © X / Ulfh3dnar_

В связи с этим в Парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности.

"В здании парламента с 17:00 (16:00 по московскому времени) введён красный уровень безопасности. 14 мая во время красного уровня безопасности в парламент Грузии не будет допущен никто, кроме тех, кого посчитает нужным глава аппарата Парламента, с учётом специфики опасности", — указано в сообщении.

В МВД Грузии заявили, что акция протеста вышла за рамки закона.

Ранее сегодня Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и средства массовой информации регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. "За" проголосовали 84 парламентария, "против" — 30.

Грузинские депутаты снова подрались из-за законопроекта об иноагентах
Грузинские депутаты снова подрались из-за законопроекта об иноагентах

Напомним, в последние несколько месяцев в Грузии проходят акции протеста из-за законопроекта об иноагентах. По мнению оппозиции, его принятие отдалит республику от вступления в Евросоюз, однако парламентское большинство продолжает придерживаться собственной позиции. Часто протесты выливаются в жёсткие стычки с полицейскими. При этом в травмпункты отправляются как сторонники оппозиции, так и силовики. В частности, 13 мая стало известно о задержании 20 участников протестов, среди них оказались россиянин и двое американцев.

Дарья Нарыкова
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