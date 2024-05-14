Грузинские депутаты снова подрались из-за законопроекта об иноагентах

В парламенте Грузии снова произошла драка во время рассмотрения скандального законопроекта об иноагентах в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает телеканал Pirveli.

Так, во время заседания депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Дито Самхарадзе подрался с представителем оппозиционного "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили. Следом к потасовке подключились другие парламентарии. В частности, другая представительница правящей партии Рима Берадзе подобралась к оппозиционному депутату Паате Манджгаладзе сзади и ударила его по голове бумагами. В итоге на заседании объявили технический перерыв. Тем временем у здания парламента вновь собрались протестующие. Они перекрыли проспект Руставели в центре грузинской столицы.