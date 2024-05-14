Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 11:33

Грузинские депутаты снова подрались из-за законопроекта об иноагентах

В парламенте Грузии снова произошла драка во время рассмотрения скандального законопроекта об иноагентах в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает телеканал Pirveli.

Грузинские депутаты снова подрались из-за законопроекта об иноагентах. Видео © X / Mtavari TV

Так, во время заседания депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Дито Самхарадзе подрался с представителем оппозиционного "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили. Следом к потасовке подключились другие парламентарии. В частности, другая представительница правящей партии Рима Берадзе подобралась к оппозиционному депутату Паате Манджгаладзе сзади и ударила его по голове бумагами. В итоге на заседании объявили технический перерыв. Тем временем у здания парламента вновь собрались протестующие. Они перекрыли проспект Руставели в центре грузинской столицы.

В Грузии депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах
В Грузии депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах

К слову, это уже не первая драка в парламенте Грузии за время рассмотрения законопроекта об иноагентах. Во время первого заседания по рассмотрению документа 15 апреля оппозиционный депутат Александр Элисашвили напал на исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Мамуку Мдинарадзе, а затем к потасовке подключились и другие народные избранники. Ещё одна массовая драка грузинских депутатов произошла 1 мая на втором заседании по рассмотрению резонансного законопроекта.

Напомним, акции из-за скандального законопроекта об иноагентах уже несколько месяцев проходят в Грузии. Однако парламент твёрдо намерен принять инициативу. Часто протесты выливаются в жёсткие стычки с полицейскими. В травмпункты отправляются как сторонники оппозиции, так и силовики. В частности, 13 мая стало известно о задержании 20 участников протестов, среди них оказались россиянин и двое американцев.

В Тбилиси, на митинге против законопроекта об иноагентах, полиция задержала гражданина Молдавии
В Тбилиси, на митинге против законопроекта об иноагентах, полиция задержала гражданина Молдавии
Обложка ©

Кадр из видео X / Mtavari TV

Наталья Исакова
  • Новости
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров