Грузинские депутаты снова подрались из-за законопроекта об иноагентах
В парламенте Грузии снова произошла драка во время рассмотрения скандального законопроекта об иноагентах в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает телеканал Pirveli.
Грузинские депутаты снова подрались из-за законопроекта об иноагентах. Видео © X / Mtavari TV
Так, во время заседания депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Дито Самхарадзе подрался с представителем оппозиционного "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили. Следом к потасовке подключились другие парламентарии. В частности, другая представительница правящей партии Рима Берадзе подобралась к оппозиционному депутату Паате Манджгаладзе сзади и ударила его по голове бумагами. В итоге на заседании объявили технический перерыв. Тем временем у здания парламента вновь собрались протестующие. Они перекрыли проспект Руставели в центре грузинской столицы.
К слову, это уже не первая драка в парламенте Грузии за время рассмотрения законопроекта об иноагентах. Во время первого заседания по рассмотрению документа 15 апреля оппозиционный депутат Александр Элисашвили напал на исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Мамуку Мдинарадзе, а затем к потасовке подключились и другие народные избранники. Ещё одна массовая драка грузинских депутатов произошла 1 мая на втором заседании по рассмотрению резонансного законопроекта.
Напомним, акции из-за скандального законопроекта об иноагентах уже несколько месяцев проходят в Грузии. Однако парламент твёрдо намерен принять инициативу. Часто протесты выливаются в жёсткие стычки с полицейскими. В травмпункты отправляются как сторонники оппозиции, так и силовики. В частности, 13 мая стало известно о задержании 20 участников протестов, среди них оказались россиянин и двое американцев.
Кадр из видео X / Mtavari TV