Парламент Грузии во втором чтении принял законопроект об иноагентах, несмотря на протесты

Парламент Грузии во втором чтении принял вызвавший споры в обществе законопроект об иностранных агентах. За это решение проголосовали 83 законодателя, против — 23, трансляция велась на сайте грузинского кабмина.

Тем временем премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта ― Демократическая Грузия" не собирается отказываться от принятия законопроекта об иноагентах во всех трёх чтениях, несмотря на продолжающиеся протесты. Он также подчеркнул, что такой мерой в долгосрочной перспективе Грузию застрахуют "от поляризации и радикализма".

"Мы, конечно же, примем этот закон, будет дискомфорт, который продлится несколько дней", ― сказал Кобахидзе в разговоре с журналистами.