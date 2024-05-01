Парламент Грузии во втором чтении принял законопроект об иноагентах, несмотря на протесты
Парламент Грузии во втором чтении принял законопроект об иноагентах
Здание Парламента Грузии. Обложка © ТАСС / Александр Патрин
Парламент Грузии во втором чтении принял вызвавший споры в обществе законопроект об иностранных агентах. За это решение проголосовали 83 законодателя, против — 23, трансляция велась на сайте грузинского кабмина.
Тем временем премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта ― Демократическая Грузия" не собирается отказываться от принятия законопроекта об иноагентах во всех трёх чтениях, несмотря на продолжающиеся протесты. Он также подчеркнул, что такой мерой в долгосрочной перспективе Грузию застрахуют "от поляризации и радикализма".
"Мы, конечно же, примем этот закон, будет дискомфорт, который продлится несколько дней", ― сказал Кобахидзе в разговоре с журналистами.
Также он пригрозил оппозиционным партиям запретом из-за "повторяющихся попыток устроить революцию в стране".
Как сообщал Life.ru, в Тбилиси не стихают протесты против закона об иностранных агентах. Оппозиция выступает против него, утверждая, что в случае принятия Грузия отдалится от вступления в Евросоюз. Тем не менее 29 апреля скандальный документ поддержал комитет парламента по юридическим вопросам. 30 апреля силовики в ходе разгона демонстрации применили слезоточивый газ и водомёты. Среди пострадавших — глава оппозиционного "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.