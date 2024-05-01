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30 апреля, 23:10

На митинге в Тбилиси полиция избила главу оппозиционной партии Хабеишвили

Избитый председатель грузинского оппозиционного "Единого национального движения" Леван Хабеишвили. Обложка © mtavari.tv

Избитый председатель грузинского оппозиционного "Единого национального движения" Леван Хабеишвили. Обложка © mtavari.tv

При столкновении с полицией на митинге в Тбилиси был избит депутат Парламента Грузии и председатель оппозиционного "Единого национального движения" Леван Хабеишвили. Об этом сообщил местный телеканал "Мтавари архи".

Судя по опубликованной фотографии, у политика сломан нос, правый глаз "украсил" синяк, на лице видны следы крови.

Депутату грузинского парламента стало плохо на митинге в Тбилиси
Депутату грузинского парламента стало плохо на митинге в Тбилиси

Напомним, в Тбилиси не стихают митинги против закона об иноагентах, которорый уже поддержан Парламентом во втором чтении. А 30 апреля на попытки штурма полицейского кордона у стен Парламента Грузии силовики были вынуждены ответить слезоточивым газом и водомётами.

Лариса Сафронова
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