На митинге в Тбилиси полиция избила главу оппозиционной партии Хабеишвили
Избитый председатель грузинского оппозиционного "Единого национального движения" Леван Хабеишвили. Обложка © mtavari.tv
При столкновении с полицией на митинге в Тбилиси был избит депутат Парламента Грузии и председатель оппозиционного "Единого национального движения" Леван Хабеишвили. Об этом сообщил местный телеканал "Мтавари архи".
Судя по опубликованной фотографии, у политика сломан нос, правый глаз "украсил" синяк, на лице видны следы крови.
Напомним, в Тбилиси не стихают митинги против закона об иноагентах, которорый уже поддержан Парламентом во втором чтении. А 30 апреля на попытки штурма полицейского кордона у стен Парламента Грузии силовики были вынуждены ответить слезоточивым газом и водомётами.